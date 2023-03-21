Украинская танцовщица Илона Гвоздева вернулась к активным постам в своем блоге. Хореограф в последнее время стала делиться многими подробностями своей жизни и публикует чарующие кадры. В этот раз на своей странице в соцсети Инстаграм победительница "Танців з зірками" восхитила красотой на жарком видео в нижнем белье.

Илона Гвоздева продемонстрировала свою идуальную фигуру, стоя напротив зеркала.

Победительница "Танців з зірками" позирует в черном нижнем белье, которое удивительно гармонично сочетается с ее золотистой кожей. Привлекают к себе внимание полупрозрачные вставки на плавках. Она собрала одной рукой волосы на затылке, демонстрируя безупречную линию плеч и шеи и свое стройное тело. Илона Гвоздева предстала посреди комнаты, что придало кадрам интимную нотку.

"Не ищите причины чтобы заниматься спортом, просто начните первый шаг и сделайте это правилом своей жизни...", - подписала видео хореограф.

Поклонники тут же принялись комментировать ее новый снимок: "Мне кажется, это богиня с небес спустилась", "Я как девушка просто восхищаюсь вашей красотой!", "Баба огонь", "Как всегда шикарная!!!".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.