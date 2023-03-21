Много лет 21 марта мир отмечает Всемирный день поэзии. В этот день чествуют поэтов, организуют поэтические концерты, в литературных музеях и библиотеках проходят тематические лекции, представлены новинки современной поэзии.
Телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм поделилась стихом, который ей безумно нравится.
Знаменитость раскрыла, что очень сильно любит стих украинского прозаика и поэта Олександра Олеся "Живи, Україно, живи для краси...". Строчки стиха, который задел Катю Осадчую выглядят так:
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
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Катя Осадчая также показала фото, на котором позировала в элегантном луке. Знаменитая украинка надела классические синие джинсы, а также закрытую блузу с длинными рукавами и цветочным принтом. Дополнили аутфит минималистические аксессуары. Укладку звезда не стала делать и просто распустила свои длинные локоны, а макияж сделала едва заметный и максимально натуральный.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.