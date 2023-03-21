Во вторник, 21 марта, в Украине и мире отмечают День поэзии. Дата празднования установлена ​​делегатами 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. В Украине его начали отмечать с 2004 года. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов посвятил этому важному дню пост в Инстаграм.

Так, украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов выбрал стихотворение "Грудка України...". Его написал поэт, переводчик и лауреат Государственной премии имени Т.Шевченко Степан Пушик.

Червонуваті зерна із калини

Кудись несе у дзьобі сизий птах.

Так землю, чорну землю України

Розносять по усіх материках.

Везуть!

Несуть в маленьких вузликах,

І там де не співають солов’ї,

Із грудочки йде солов’їна музика,

Сльозою люди скроплюють її.

І хлібом пахне, вишнею, соломою

І піснею, яку співав чумак,

Та грудочка землі стає солоною,

Як сіль чумацька на важких возах

Назавше попрощавшись з Україною,

Із грудкою Вкраїни —

Просто жах!

Розкидані то голодом, то війнами

Вкраїнці сплять по всіх материках!

І навіть там де не цвіте калина,

Де слово зневажається моє,

Всі знають —

Є на світі Україна!

Не грудка,

А земля з народом є!

Пользователи сети похвалили Юрия Горбунова за прочтение стиха и писали свои комплименты для актера: "Здорово, спасибо большое. Приятно это слышать... язык наш соловьиный", "Сильные слова", "Очень красиво, даже не знала, что такой стих красивый был в нашей литературе".

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.