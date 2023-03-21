Во вторник, 21 марта, в Украине и мире отмечают День поэзии. Дата празднования установлена делегатами 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. В Украине его начали отмечать с 2004 года. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов посвятил этому важному дню пост в Инстаграм.
Так, украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов выбрал стихотворение "Грудка України...". Его написал поэт, переводчик и лауреат Государственной премии имени Т.Шевченко Степан Пушик.
Червонуваті зерна із калини
Кудись несе у дзьобі сизий птах.
Так землю, чорну землю України
Розносять по усіх материках.
Везуть!
Несуть в маленьких вузликах,
І там де не співають солов’ї,
Із грудочки йде солов’їна музика,
Сльозою люди скроплюють її.
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І хлібом пахне, вишнею, соломою
І піснею, яку співав чумак,
Та грудочка землі стає солоною,
Як сіль чумацька на важких возах
Назавше попрощавшись з Україною,
Із грудкою Вкраїни —
Просто жах!
Розкидані то голодом, то війнами
Вкраїнці сплять по всіх материках!
І навіть там де не цвіте калина,
Де слово зневажається моє,
Всі знають —
Є на світі Україна!
Не грудка,
А земля з народом є!
Пользователи сети похвалили Юрия Горбунова за прочтение стиха и писали свои комплименты для актера: "Здорово, спасибо большое. Приятно это слышать... язык наш соловьиный", "Сильные слова", "Очень красиво, даже не знала, что такой стих красивый был в нашей литературе".
Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.
Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.
Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.