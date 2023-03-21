Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами из новой фотосессии.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена на прогулке по Киеву, она игриво по киношному позирует фотографу. Перед камерой блогерша пояивлась как будто в новой внешности – на ней широкие серые штаны, белая блузка с острым воротником и модная черная курточка, которую она не стала застегивать. Дополняет образ небольшая брендовая сумочка, волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице стильные темные очки.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Дарья в городе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Что за Лара Крофт?".

"Можно ссылку на ваши брюки? Очень красивые и стильные".

"Даша, что вы делали с губами? Выглядят больше, но не выглядят как после уколов".

"Вас как леди, воспринимаю в платьях, тем более с такой фигурой".

"Ну такое красиво!".

"Где покупали такие очки?".

"Дарья, ну это вообще огонь".

"Красиво".

"Цвет волос великолепный".

"Стильная".

"Очень красивая".

Напомним, "Фантастичная женщина": Квиткова после разрыва с Добрыниным пошалила в лифте в одиночку.

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