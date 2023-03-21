Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал забавное видео, на котором показал, что к нему приехала мама.

Надо сказать, что ролик получился очень веселым и трогательным. В нем Макс оказывает свою очаровательную и заботливою маму, а потом свою реакцию на то, что она делает. А мама, как оказалось, готовит любимому сыну вкусняшки. Она копошится на кухне и демонстрирует, что привезла сыну, а именно свежие домашние овощи, фрукты и зелень. Выглядит это очень мило, да и сам Макс очень растроган заботой любимой мамы.

В подписи к публикации Барских написал просто: "Каждый раз, когда мама приезжает ко мне". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать, комментировать и шутить:

"Большое счастье, когда мама рядом в любом возрасте и статусе".

"Такие моменты они бесценны".

"Очень не хватает вкуса херсонских овощей и фруктов. Это правда".

"Чеснок молодой, не женатый". Мамуля такая милая".

"Даже когда ты суперстар, но остаешься маленьким мальчиком для мамы".

"Клева такая".

"Что человек Макс Барских, что вся семья вообще – сплошная любовь".

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