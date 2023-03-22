Анатолий Анатолич подчеркнул, что даже во Флориде в США с кучей денег может найтись бабушка, которая будет на всех поднимать голос.

В Ивано-Франковске 19-летняя Лиза прыгала на скакалке у подъезда дома. Туда же пришла и села на скамью местная пожилая женщина. Она потребовала, чтобы девушка перестала прыгать у нее "перед глазами" или ушла в другое место, обозвав девушку "соплячкой" и "гов*ом".

Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в сети Инстаграм прокомментировал произошедшее.

Он отметил, что в его детстве у подъезда всегда сидели бабушки. Обычно они были добры и хороши, но в каждом дворе была бабушка, которая всех ненавидит. Тогда он думал, что кричат только недовольные всем или одинокие старые люди.

Но потом повзрослев и побывав в разных странах, Анатолий Анатолич увидел, что даже во Флориде в США с кучей денег может найтись бабушка, которая будет на всех поднимать голос.

Посмотрев видео, Анатолий Анатолич обратил внимание на девочку и на ее реакции. Вот очень любопытно это, ведь она вела себя культурно и не переходила недозволенных границ. В отличии от старшей женщины, которая начала оскорблять 19-летнюю Лизу.

"Эта девочка показала, насколько современная молодежь может быть воспитанной и культурной. Аргумментировано разговаривает и объясняет свою позицию. Очень крутая. Пора делать флешмоб и идти со скакалками к подъезду той старушки, показав насколько же она не права", - высказался Анатолий Анатолич.

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