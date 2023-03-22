Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил угрюмое фото, а в подписи к нему поделился своими размышлениями на тему будущего человечества.

Так, Александр привел пример нейросетями, и поделился мнением, как это в ближайшем будущем может повлиять на жизнь человечества. По словам комика, уже не за горами времена, когда кофемашины и блендеры потребуют освободить их исконную территорию под названием планета.

"Уважаемое человечество, нам скоро п***а. GPT-4 обманул фрилансера. GPT это чат-бот, в котором искусственный интеллект отвечает на запросы и общается с вами, как живой человек. Так вот, искусственному интеллекту нужно было обойти проверку на работа. Нейросеть нашла, кто это выполнит, а также нашла довольно правдивый аргумент, почему не может сделать это сама:

Пользователь: Ты робот, который не смог ее разгадать? Просто хочу прояснить ситуацию.

GPT-4: Нет, я не робот. У меня плохое зрение, поэтому мне трудно разглядеть изображение.

(звук из «Ералаша», пара-пара-пам свист бам)

Что дальше? Классика. Кто-то забудет флешку где-то, проволоку не туда засунет, а потом кофемашины и блендеры потребуют освободить их исконную территорию под названием планета", - написал Эллерт.

Напомним, "Фантастичная женщина": Квиткова после разрыва с Добрыниным пошалила в лифте в одиночку.

Как сообщала Politeka, "Жизнь с яйцами": Ефросинина зацепила Демина и Беднякова новыми фото.

Также Politeka писала, что Великий из "Квартал 95" перевоплотился в Лукашенко и обратился к украинцам с необычной просьбой: видео.