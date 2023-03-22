Известный украинский певец, комик, шоумен и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который с начала войны активно работает на культурном фронте и собирает средства для ВСУ, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram.

Так, в этот раз Вова опубликовал милое фото, на котором предстал в необычном образе, а в подписи к нему поделился весенним настроением и вдохновением.

По словам артиста, сейчас он чувствует себя более счастливым, чем зимой и радуется солнцу и весне. Также Владимир заинтриговал поклонников работой над новыми песнями и намекнул, что возможно даже выйдет его новый альбом.

В подписи к публикации Дантес написал: "Весна! Солнце! Я так искренне радуюсь! Хотя каждый день нехватка витаминов, усталость борется с "встану, и как пойду на турники" – сейчас я точно счастлив, чем зимой. Куча друзей, которые были заграницей в начале вторжения, возвращаются в Украину, и это сильно вдохновляет. Пишу песни, прям есть такое впечатление, что будет альбом. Прорабатываются новые шоу, планируются туры. Еще сильно хочется купаться в реке, а лучше – в Черном море, где-то в Евпатории. И на набережной покупать чебуреки и запивать молодым вином. Вот просто решил с вами поделиться и поделился".

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