Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила роскошные снимки в потрясающем образе, в который облачилась для новой фотосессии.

Как видно, на новых фото Наталка запечатлена в красивой уютной комнате. Перед камерой она появилась в роскошном светлом платье с нежным цветочным узором, пышными рукавами, подолом и открытыми плечами. Волосы актрисы распущены в элегантной укладке, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к публикации Денисенко написала: "И будет весна, там, где мы стоим до конца. Сегодня День весеннего равноденствия. Поэтому позвольте мне это удовольствие – фото в платье принцессы. На что похоже: "Алиса в стране чудес"? Или "Красавица и чудовище"? Один из этих мультиков был моим любимым в детстве".

Поклонники не оставили без внимания такую публикацию звезды и принялись засыпать ее лайками и комментариями:

"Только подумала, что на Бель из "Красавица и чудовище" похожи, а потом прочла".

"Невероятно красивая женщина и роскошное платье".

"Если выбирать из тех мультиков, то это, наверное, скорее "Красавица и чудовище". Хотя, все же, было бы еще более похоже, будь это желтое платье. Но все равно очень красивое".

"Это девушка-весна! И она не вымышленный персонаж, а настоящая, украинская девушка-весна".

"Красавица, красота и еще раз красота несравнима! Удачи Вам во всем! Будьте счастливы!".

"Лично для меня, в этом платье вы девушка-весна".

"Очень хорошая! Так метко подобранный образ, и интерьер! Всё гармонично и прекрасно!".

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