Елизавета Глинская рассказала, как приготовить потрясающе вкусную курочку в апельсиновом соусе.
"Курица в апельсиновом соусе 🍊 – один из моих любимых рецептов. В моей семье ее съедают очень быстро😋, но это поправимо – курочка легко готовится 😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 2 апельсина
- 2 зубчика чеснока
- перец чили
- 30 г муки
- 15 г меда
- 10 мл растительного масла
- ½ ч. л. сухого имбиря
- соль по вкусу
Сперва нужно подготовить мясо: помойте и просушите куриное филе, нарежьте его на небольшие кусочки, посолите и отставьте.
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Дальше готовим маринад. Для этого натрите цедру половины апельсина, добавьте сок из двух апельсинов, давленый чеснок, мелко нарезанную 1/3 часть перца чили, мед и имбирь. Посолите и все перемешайте.
Обваляйте кусочки курицы в муке. Обжарьте их на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны. Снимите филе со сковороды. Отправьте в чистую сковороду соус, а потом в соус положите кусочки курицы и оставьте увариваться, чтобы соус загустел. Снимите с огня и подавайте.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Курочка просто шикарная! Нежная, вкусная, пахнет на всю квартиру, и оторваться от нее точно невозможно! Большое спасибо за рецепт, теперь эта курочка точно будет появляться в нашем меню)";
"Это самая вкусная курица которую я пробовала в своей жизни. Благодаря вам впервые приготовила настоящий соус, и он у меня получился! Курица в меру острая, очень сочная, а ещё и очень красивая️ Спасибо вам за рецепт!".
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