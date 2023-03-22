Елизавета Глинская рассказала, как приготовить потрясающе вкусную курочку в апельсиновом соусе.

"Курица в апельсиновом соусе 🍊 – один из моих любимых рецептов. В моей семье ее съедают очень быстро😋, но это поправимо – курочка легко готовится 😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 2 апельсина
  • 2 зубчика чеснока
  • перец чили
  • 30 г муки
  • 15 г меда
  • 10 мл растительного масла
  • ½ ч. л. сухого имбиря
  • соль по вкусу

Сперва нужно подготовить мясо: помойте и просушите куриное филе, нарежьте его на небольшие кусочки, посолите и отставьте.

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Дальше готовим маринад. Для этого натрите цедру половины апельсина, добавьте сок из двух апельсинов, давленый чеснок, мелко нарезанную 1/3 часть перца чили, мед и имбирь. Посолите и все перемешайте.

Обваляйте кусочки курицы в муке. Обжарьте их на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны. Снимите филе со сковороды. Отправьте в чистую сковороду соус, а потом в соус положите кусочки курицы и оставьте увариваться, чтобы соус загустел. Снимите с огня и подавайте.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Курочка просто шикарная! Нежная, вкусная, пахнет на всю квартиру, и оторваться от нее точно невозможно! Большое спасибо за рецепт, теперь эта курочка точно будет появляться в нашем меню)";

"Это самая вкусная курица которую я пробовала в своей жизни. Благодаря вам впервые приготовила настоящий соус, и он у меня получился! Курица в меру острая, очень сочная, а ещё и очень красивая️ Спасибо вам за рецепт!".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

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Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.