Лиза Глинская, которая была победительницей и судьей нескольких сезонов проекта "Мастер Шеф", поделилась рецептом блюда, от которого будет в восторге вся семья.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить потрясающе вкусную курочку в апельсиновом соусе.

"Курица в апельсиновом соусе 🍊 – один из моих любимых рецептов. В моей семье ее съедают очень быстро😋, но это поправимо – курочка легко готовится 😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

500 г куриного филе

2 апельсина

2 зубчика чеснока

перец чили

30 г муки

15 г меда

10 мл растительного масла

½ ч. л. сухого имбиря

соль по вкусу

Сперва нужно подготовить мясо: помойте и просушите куриное филе, нарежьте его на небольшие кусочки, посолите и отставьте.

Дальше готовим маринад. Для этого натрите цедру половины апельсина, добавьте сок из двух апельсинов, давленый чеснок, мелко нарезанную 1/3 часть перца чили, мед и имбирь. Посолите и все перемешайте.

Обваляйте кусочки курицы в муке. Обжарьте их на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны. Снимите филе со сковороды. Отправьте в чистую сковороду соус, а потом в соус положите кусочки курицы и оставьте увариваться, чтобы соус загустел. Снимите с огня и подавайте.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Курочка просто шикарная! Нежная, вкусная, пахнет на всю квартиру, и оторваться от нее точно невозможно! Большое спасибо за рецепт, теперь эта курочка точно будет появляться в нашем меню)";

"Это самая вкусная курица которую я пробовала в своей жизни. Благодаря вам впервые приготовила настоящий соус, и он у меня получился! Курица в меру острая, очень сочная, а ещё и очень красивая️ Спасибо вам за рецепт!".

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