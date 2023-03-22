Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, жертве несчастья было 29 лет.
Событие произошло утром 22 марта.
«На переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями. По указанному адресу немедленно прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи», – рассказали в полиции.
Предварительно полицейские установили, что в руках мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.
Также появились кадры с места трагедии. На которых можно увидеть, что взрыв произошел во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.
Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области мама выбросила своего новорожденного сына с 5 этажа.
Также сообщалось об исчезновении 7-летних близнецов Киевской области.
Кроме того, Politeka.net писала о новой атаке на Киевщину – россияне ударили по общежитиям, есть погибшие.