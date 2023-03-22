Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, под завалами было обнаружено еще одно тело.
«Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов. Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие», – сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Таким образом, количество жертв новой атаки россиян возросло до четырех. Напомним, ранее было известно о трех погибших и семерых раненых.
Таким стал результат попадания беспилотников в здание общежития одного из районов Киевской области.
Первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд.
«Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений», - рассказывал Небытов.
Также напомним о взрыве гранаты в Подольском районе Киева – жертве взрыва было всего 29 лет.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки россиян.