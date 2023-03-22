Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, под завалами было обнаружено еще одно тело.

«Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов. Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие», – сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Таким образом, количество жертв новой атаки россиян возросло до четырех. Напомним, ранее было известно о трех погибших и семерых раненых.

Таким стал результат попадания беспилотников в здание общежития одного из районов Киевской области.

Первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд.

«Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений», - рассказывал Небытов.

Также напомним о взрыве гранаты в Подольском районе Киева – жертве взрыва было всего 29 лет.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки россиян.