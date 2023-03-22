Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая призналась, что недвно выступила на концерте, который стал экзаменом для всего коллектива.

Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая счастлива в отношениях с музыкантом и motion-дизайнером по имени Павел. Также она активно дает благотворительные концерты. Недавно группа выступила в США. На своей странице в соцсети Инстаграм артистка показала фото с концерта и рассказала о своих впечатлениях.

Так, группа выступила на музыкальном фестивале South by Southwest. Как призналась певица, на фестивале петь трудно, это как отдельный экзамен для музыкантов, ведь с таким колличеством выступающих всегда трудно настроить классный звук.

"Мы очень волновались! Без мониторов, без саундчека, без времени для подготовки. Но одновременно с невероятной поддержкой публики, сверхкрутым вайбом и духом свободы, который можно почувствовать только во время живых выступлений на таких больших открытых площадках", - отметила Александра Зарицкая.

Для выхода на сцену во время концерта в США, артистка выбрала эффектный и дерзкий аутфит. Так, Александра Зарицкая красовалась в двухцветном кожаном плаще, которое дополнила черными ботфортами по ноге и ремешками с метталическими пряжками. Волосы она распутила и слегка их завила в волны.

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