Михаил Кацурин раньше не раз был на концертах своей любимой девушки. Но только в качестве зрителя, а теперь певица решила сделать ему сюрприз.

Украинская певица Надя Дорофеева сейчас дает благотворительные концерты по Украине. На днях артистка выступила в Луцке. В зале, кроме обычных зрителей, находился ее любимый Михаил Кацурин. Он не смог удержаться и поднялся на сцену к певице. Вместе они спели общий трек. Милыми кадрами знаменитость показала в Инстаграм-Сториз.

Михаил Кацурин раньше не раз был на концертах своей любимой девушки. Но только в качестве зрителя. А теперь впервые он вышел на сцену, чтобы вместе выступить. Михаил рассказал, что хотел только послушать певицу на ее последнем концерте, как Надя Дорофеева вдруг позвала его выйти на сцену и попросила спеть вместе.

Для него это было очень волнительно. Своими эмоциями после этого Михаил Кацурин поделился в Инстаграм.

"Уехал на последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Выходи, говорит, пой со мной. Вышел, спел. Чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий", – поделился Михаил Кацурин.

Надя Дорофеева также не удержалась и опубликовала несколько снимков, на которых показала кадры с их общего выступления.

Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.