Украинская певица Надя Дорофеева сейчас дает благотворительные концерты по Украине. На днях артистка выступила в Луцке. В зале, кроме обычных зрителей, находился ее любимый Михаил Кацурин. Он не смог удержаться и поднялся на сцену к певице. Вместе они спели общий трек. Милыми кадрами знаменитость показала в Инстаграм-Сториз.
Михаил Кацурин раньше не раз был на концертах своей любимой девушки. Но только в качестве зрителя. А теперь впервые он вышел на сцену, чтобы вместе выступить. Михаил рассказал, что хотел только послушать певицу на ее последнем концерте, как Надя Дорофеева вдруг позвала его выйти на сцену и попросила спеть вместе.
Для него это было очень волнительно. Своими эмоциями после этого Михаил Кацурин поделился в Инстаграм.
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"Уехал на последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Выходи, говорит, пой со мной. Вышел, спел. Чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий", – поделился Михаил Кацурин.
Надя Дорофеева также не удержалась и опубликовала несколько снимков, на которых показала кадры с их общего выступления.
Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.
Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.
Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.