Маша Ефросинина рассказала, что за последние несколько недель она совершила столько переездов-перелетов, что у нее накопилось немало забавных историй.

С первых дней войны фонд телеведущей Маши Ефросининой помогает женщинам и детям, пострадавшим от вторжения россии. Сама телеведущая ведет благотворительные концерты и рассказывает мировым СМИ о том, что происходит в Украине. На своей странице в Инстаграм она поделилась рассказом о своих приключениях за границей.

Маша Ефросинина рассказала, что за последние несколько недель она совершила столько переездов-перелетов, что едва может вспомнить утром, где находится.

На днях она вернулась из Израиля на пол дня, чтобы поцеловать сына и лететь в Мюнхен восстанавливать документы, которые у нее украли в Париже. В Мюнхене ведущая забыла свой чемодан на полке самолета, но на этом приключения не закончились.

"Со мной такое впервые. Но и это не все. Возвращаюсь к маме с сыном в Варшаву, и к своему чемодану, который так и лежит нераспакованный из Израиля. Открываю и понимаю, что и в нем нет моего бокса с косметикой и вспоминаю, что выложила все это на постель в отеле Тель Авиву, и забыла положить в чемодан! Я забыла! Я, человек, который сто пятьдесят раз осматривает номер перед тем, как уехать", - поделилась Маша Ефросинина.

Кроме того, к ней за границей клеился таксист и даже возил ее по опасным районам Варшавы.

"На этом должен был бы и закончить мой бесхитростный рассказ, но вы должны знать, что по дороге на поезд меня клеил таксист убера, перед этим показав все наркоманские районы Варшавы. По мне, пожалуй, видно, что мне это очень интересно", - добавила Маша Ефросинина.

Напомним, похудевшая Ефросинина призналась, почему неадекватно воспринимает себя в зеркале.

Как сообщала Politeka, Ефросинина поставила на место украинцев, которые вспомнили о ее маме и сестре из рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина жестко высказалась о некоторых украинцах.