Об идеальной прическе мечтает каждая женщина, но многие даже не догадываются о некоторых секретах.

Так, идеальная прическа зависит от того, когда и как были вымыты волосы, использовались ли маски и масла для волос, пишет Politeka.net.

Так, мастер Татьяна обращает внимание на то, что волосы должны быть чистыми.

«Волосы моем вечером, если у вас прическа рано утром. Или вы можете вымыть голову в тот же день, но минимум за три часа до укладки. Моем голову дважды с шампунем и наносим бальзам от середины волос до кончиков. Смываем бальзам и сушим волосы досуха! С мокрой головой спать не ложимся, потому что останутся заломы на волосах», - пишет Татьяна в своем Инстаграме.

Еще один секрет идеальной прически состоит в том, что нужно отказаться от масок и масел.

«Лечение, восстановление волос лучше сделать за неделю, а не за день до прически. Не стоит использовать за день до прически: маски и масла для волос, поскольку они тяготят волосы и некоторые прически будут хуже держаться из-за этого», - объясняет мастер.

Кроме того, следует отказаться от выпрямителя.

«Не вытягиыаем волосы на выпрямитель! Особенно обладательницам вьющихся волос. Лучше вытянуть на брашинг/гребешок», - говорит Татьяна.

Напомним, "Холостячка" Огневич устроила магический ритуал, насмешив украинцев.

Также сообщалось, что Андре Тан показал украинцам, как стильно носить белую рубашку.

Кроме того, Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.