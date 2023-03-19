"Холостячка" Злата Огневич показала, який ритуал зробила, щоб Україна перемогла, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні". Після цього знаменитість перемогла на шоу "Маска", а потім стала головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але пара одразу розійшлася і артистка зізнавалася, що після цього їй знадобилася допомога фахівця, щоби розібратися в собі.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Огневич опублікувала ролик, де показала ритуал, який допоможе Україні перемогти.

"Кажуть, що репости можуть посилити цей обряд. Так перевіримо!"; - Написала під відео Огневич.

Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи співачку Еліну Іващенко, Тараса Цимбалюка та Володимира Ярославського, та написали коментарі:

"Швидше б вже. Чекаємо з нетерпінням! Хоч би спрацювало";

"Розсмішили спасибі, за добрий настрій";

"Гадальна бомба. Давай ляльку вуду на того дитину. Маю хороші ідеї що з нею можна зробити)))";

"Така надзвичайна! Коли можна прийти на ворожіння?"

Буду з квітами та шампанським…";

"А хрест навіщо малювати? люди задумайтеся над такими речами. Сподіваюся, у вас все буде добре)".

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