Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, в последнее время все реже выходит на связь с поклонниками в Instagram. Так, в этот раз после долгой паузы звезда опубликовала новое фото, которым намекнула на новую пластическую операцию.

Так, на черно-белой фотографии Слава запечатлена как будто на приеме у пластического хирурга. Ее лицо с пышными черными ресницами разрисовано специфическим чертежом, который обычно делают хирурги перед пластикой. При этом на ней не дно одежды, а волосы собраны в высокую тугую прическу.

В подписи к публикации Каминская написала: "Быть или не быть? Казнить нельзя помиловать? Вот в чем вопрос". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"А почему подпись на русском?".

"Понеслась".

"Япончик жив?".

"Класс".

"Узнаем?".

"Да".

"Огонь".

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