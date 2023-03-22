Популярная певица и победительница песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году Джамала с начала вторжения рф путешествует по миру, где дает благотворительные концерты и занимается волонтерством. В этот раз артистка побывала в Варшаве, где посетила особенное место для Украины. Кадрами и подробностями знаменитость поделилась в Инстаграм.
В частности, Джамала посетила центр гуманитарной помощи в Варшаве, который создали для украинских беженцев. Его певица окрестила пунктом несокрушимости. Раньше это был обычный выставочный центр, в котором проводились выставки, мероприятия и многое другое. А в один день он стал центром для временно перемещенных лиц. Для людей, которые не просто переехали переждать, а им уже некуда возвращаться. Во время встречи она едва не разрыдалась.
"Дети, женщины, пожилые люди потеряли дома. 1500 человек… Все уже больше года живут здесь. Это поражает и вызывает слезы. Несокрушимые и сильные люди", - поделилась впечатлениями Джамала.
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Также победительница песенного конкурса "Евровидение" успела посетить учебный центр в Варшаве, где сейчас учатся дети, вынужденные уехать из Украины.
"Поговорили о серьезном, даже поджемили целым классом и познакомились друг с другом. Такие взрослые на самом деле сложно их и назвать детьми", - добавила исполнительница.
Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.
Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.