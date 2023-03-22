Популярная певица Джамала посетила центр гуманитарной помощи в Варшаве, а после отправилась к украинским детям в учебный центр.

Популярная певица и победительница песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году Джамала с начала вторжения рф путешествует по миру, где дает благотворительные концерты и занимается волонтерством. В этот раз артистка побывала в Варшаве, где посетила особенное место для Украины. Кадрами и подробностями знаменитость поделилась в Инстаграм.

В частности, Джамала посетила центр гуманитарной помощи в Варшаве, который создали для украинских беженцев. Его певица окрестила пунктом несокрушимости. Раньше это был обычный выставочный центр, в котором проводились выставки, мероприятия и многое другое. А в один день он стал центром для временно перемещенных лиц. Для людей, которые не просто переехали переждать, а им уже некуда возвращаться. Во время встречи она едва не разрыдалась.

"Дети, женщины, пожилые люди потеряли дома. 1500 человек… Все уже больше года живут здесь. Это поражает и вызывает слезы. Несокрушимые и сильные люди", - поделилась впечатлениями Джамала.

Также победительница песенного конкурса "Евровидение" успела посетить учебный центр в Варшаве, где сейчас учатся дети, вынужденные уехать из Украины.

"Поговорили о серьезном, даже поджемили целым классом и познакомились друг с другом. Такие взрослые на самом деле сложно их и назвать детьми", - добавила исполнительница.

Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.

Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.