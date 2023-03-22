Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео со своей тренировки, а в подписи к нему рассказала о вреде изнурительных диет для организма.

Как видно, в ролике Марина запечатлена в просторной комнате с панорамными окнами, она стоит на коврике и показывает свою тренировку. Перед камерой телезвезда появилась в узком ярком костюмчике – лосинах и коротком топе, который подчеркнул ее стройное тело. Волосы Марины собраны и заплетены в косичку, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Боржемская рассказала, к каким серьезным последствиям могут привести изнурительные диеты, и предложила свою программу похудения:

"Гормональный сбой, ожирение, боли в суставах, сахарный диабет, инсулинорезистентность и многие другие заболевания. К такому результату приводят бесконечные диеты, срывы в питании и переедание. Снижай вес БЕЗ диет и фиксируй свой полученный результат вместе со мной! Ставь ++++, я пришлю условия".

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