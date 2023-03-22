Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась соблазнительными кадрами из "зимней" фотосессии.

Как видно, на новых снимках Ярослава запечатлена на светлой веранде, на фоне заснеженных Карпат, видимо, фото были сделаны во время отдыха девушки в Буковеле. Перед камерой она появилась в темных брюках и светлом летнем топике, этот наряд только подчеркнул стройные формы певицы. Ее пышные длинные волосы распущены, она запустила в них руки, а на лице яркий макияж с красной помадой и игривой улыбкой.

В подписи к публикации SLAVIA написала: "Зимняя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Славочка, ты, как всегда, красивая красавица".

"Ну хорошая же такая".

"Ух, огонь".

"Красота!".

"Красавица".

"Обожаю тебя".

"Такая красивая".

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