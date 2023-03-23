Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименеса-Браво, на протяжении 2022 года находился в Украине. Он активно волонтерил и готовил бесплатные обеды для бойцов ВСУ. Впервые за долгое время он увидел свою семью, которая живет в Колумбии и поделился в Инстаграм милыми фото вместе с родственниками.
Его мама и вся семья приехали встретить его в аэропорту. После такой длительной разлуки всю семью Эктора Хименес-Браво ждали теплые и длительные объятия.
На фотографиях, которыми телеведущий Эктор Хименес-Браво поделился в своих социальных сетях, можно увидеть его маму, сестру, брата, племянницу и невестку. Родственники очень похоже, но больше всего кулинар похож на маму - прям одно лицо. Как рассказывал кулинар, его племянница тоже прекрасно готовит и любит радовать вкусненьким всю семью. Потому порадовала и своего любимого дядю.
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Со своей мамой судья проекта "Мастер Шеф" прогулялся в саду и насладился запахом цветущих деревьев.
В комментариях пользователи сети поздравляли Эктора и оставляли комплименты для семьи кулинара: "Мама и Семья- это все!!! Вы Молодчина очень любите маму и скучаете без неё", "Какая мама симпатичная и молодая", "Очень прекрасная семья и как похожи друг на друга", "Хорошо вам отдохнуть в кругу семьи Эктор, но обязательно возвращайтесь в Украину Вы нам очень нужны".
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.