Украинская певица Настя Каменских не перестает радовать поклонников новыми интересными работами. На днях она выпустила песню под названием "Душа", которая вызвала неоднозначную реакцию у поклонников ее творчества. Не только музыка и слова композиции захватили внимание, но и образы, в которых предстала артистка. На своей странице в Инстаграм знаменитость рассказала о центральном образе клипа.

Оказалось, что артистка примерала украинские наряды. Но в то же самое время главным центральным персонажем клипа была не она, а стала узелковая кукла-мотанка. Она олицетворяет прообраз женщины-берегини. Издавна мотанка была сильной защитой душ от всех бед, потому и стала центральным образом клипа на новую композицию Насти Каменских.

"Мотанка всегда приносила в дом мир и надежду на светлое будущее. И для меня было важно принести эту энергию в сердца слушателей. Поэтому в нашу мотанку вложено много смыслов", - пояснила Настя Каменских.

В комментариях пользователи сети делились мнением о песне артиски. Многие отмечали, что работа интересная не только музыкально. Но визуально также привлекает к себе внимание, особенно образами. Правда некоторым она почему-то напомнила темную ведьму Беатрису Лестрейндж и саги о Гарри Потере, чем разочаровала: "Неужели Беатриса Лестрейндж?", "И правда напоминает или Ротару или же напоминает почему-то Беатрису Лестрейндж".

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.