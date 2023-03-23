22 марта оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 2 из 6 ракет, выпущенных по городу, попали в девятиэтажку. В результате атаки 32 пострадавших. Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в сети Инстаграм после этого написал эмоциональный пост.

Анатолий Анатолич отметил, что после каждого такого обстрела уже непонятно, кто из россиян за войну, а кто против - все они становятся на одно лицо и утрачивают человечность.

"После нашей победы многие из них будут говорить, что он всегда был против войны. И может даже оно скажет, что это его бурятские шаманы заворожили и оно начудило. И все они будут вот с такими лицами говорить что наконец-то это закончилось и победило добро. Но мы всегда должны помнить каждый дом, каждый город, каждого ребенка, каждую женщину и каждого героя, кого они забрали у нас. И главное нам не повестись на эти жалобные лица", - отметил Анатолий Анатолич.

Также он наглядно показал жилой дом, в который россия направила ракету.

В комментариях украинцы были согласны с тем, что россиян нельзя прощать. Многие отмечали, что за границей часть жителей рф ведет себя хитро и ходят с украинскими флагами, притворяясь приветливыми и добрыми.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".