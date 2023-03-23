Известная актриса Ксения Мишина поделилась жаркими кадрами, на которых свернула идеальным телом и получила жесткую критику.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала горячие и даже слишком откровенные кадры, однако, вместо похвалы получила критику.

Как видно, на новых фотографиях Ксения запечатлена в темноте, она меняет позы, во всей красе демонстрируя роскошное подтянутое тело, которое блестит и переливается. Перед камерой она появилась в узких кожаных штанах, трусах и черном кожаном топе. Волосы звезды собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Мишина заявила, что выбор между бургером и авокадо каждый делает для себя сам. Тем временем в комментариях разгорелась настоящая дискуссия, пока одни пользователи нахваливают актрису, другие безжалостно ее критикуют:

"Ксю, верни свою женственность, пожалуйста. Ты была такой романтичной, нежной, женственной, природная красота, а теперь все это исчезло".

"Когда идет война, как раз время выставят такие фото".

"Как смотреть на эти фото нашим защитницам, оставшимся без рук, без ног. Включайте немного свои мозги, неужели сейчас такое время выставлять?".

"Ну нет, это слишком. Выглядит, как копченое филе. При всем уважении к вам, Ксения".

"Раньше было лучше, а это на самом деле – анорексия".

"Уж нет той нежности и женственности".

"Вам не стыдно? Вы не в курсе что у нас война? Гибнут люди! И тут вы, опа без штанов".

"Два поста подряд: попадание ракеты в дом в Запорожье и почти голые фото Мишиной. Мозг не знает, как реагировать на такой контраст".

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