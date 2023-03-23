Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась трогательным видео, на котором появилась со своей подопечной Надей Дорофеевой.

В ролике все выглядит так, будто Ира и Надя встретились совершенно случайно и очень обрадовались этой встрече. На видео они запечатлены на улице в темное время суток, они держаться за руки, весело позируют на камеру и много смеются.

В подписи к публикации Горовая отметила страницу Дорофеевой, при этом не уточнила, кто их снимал, зато отметила геолокацию Киева. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию продюсера, засыпая их комплиментами:

"Какие крутые".

"Красавицы".

"Какие вы красотки".

"Невероятные".

"Котики".

"Звука нет".

"Хорошие".

"Красотки".

"Хорошенькие".

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