Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал подборку фото и видео, и поделился своими переживаниями и эмоциями.
Как видно, на некоторых кадрах Melovin запечатлен у моря, а на одном из видео со своей мамой. Похоже артист наведался в родной город Одессу. Также он показал букет, ок котором рассказывает в посте, показал поездку в местном транспорте, а также просмотр фильма. Обо всем это артист также рассказывает в подписи к публикации.
"Заказывать самому себе цветы – это магически. И о самодостаточности. Время, проведенное с семьей, возвращает в безмятежность, а тропы, по которым ты когда-то ходил, будучи малым, откладываются в памяти как нечто сверхособенное. Тебе нужно обнулиться? Самое время вспомнить о тех тропинках. Чужие страхи – заразны. Ограничивай влияние чужих страхов, не одевай и не примеряй их на себя, они тебе точно не подходят. Помни о собственной эмоциональной гигиене. Проблемы и эмоциональные тяготы, с которыми ты сейчас живешь, вполне логичны. Война и мысли о ней – это нормально, ты живой человек. Но опять же, оберегай себя и помни об эмоциональной гигиене. Защищать тех, кто защищает тебя, стало видением и моей главной обязанностью. Помни о тех, кто сейчас на страже чести, достоинства, свободы и независимости. Больше любви, как можно больше юмора и комфортного окружения – и все проблемы станут задачами, а как ты знаешь, у задач есть немало вариантов решения. Советую почитать "Ход королевы", а уже после прочтения посмотреть сериал на Netflix. Вместо шароварной гопаковой безвкусицы послушать и вдохновиться классикой ВИА Гуцулочки – "Анничка". Кукурузные палочки с беконом "Золотое зерно" вернули снова в детство. Мораль: смотрите за своим питанием", - поделился Костя.
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