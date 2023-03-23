Популярная украинская актриса, звезда театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, часто делится с поклонниками публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила фрагмент интервью Ирины Фарион на ютуб-канале журналистки Эммы Антонюк, где они обсуждали "карму мариупольцев".

И ранее, и в этом интервью Ирина Фарион заявила, что то, что случилось с Мариуполем и мариупольцами – это карма. Ольга сумская бурно отреагировала на это скандальное высказывание Фарион. Примечательно, что интервью было опубликовано еще месяц назад, но видимо, актриса посмотрела его только сейчас.

В подписи к публикации Сумская высказала свое мнение о высказывании Фарион: "Зацепило... Детерминизм – философское учение об общей объективной обусловленности явлений природы, общества и человеческой психики, в частности воли, вследствие причинности, то есть такой связи явлений, при котором одно явление (причина) при определенных условиях порождает другое (действие). Меня до глубины души задели эти страшные слова госпожи Фарион о Мариупольцах. Просто до слез. Это трагедия всемирного масштаба! Назвать этот ужас КАРМОЙ МАРИУПОЛЬЦОВ, КОТОРЫЕ ПО ДОРОГЕ ПОТЕРЯЛИ УМ! У меня много друзей, знакомых с того края, которые уважают язык, знают историю и культуру своей страны гораздо глубже госпожи Фарион. Так в чем их КАРМА? Сказать эти позорные слова – осквернить память сотен тысяч невинно погибших граждан Украины, несчастных людей, обесценить, опозорить масштаб тех страшных событий. Шокированная. За эти слова человек должен отвечать. Нельзя просто вот так хлопать невесть что. Мы сейчас должны все объединиться вокруг пострадавших людей, а не дискредитировать страну такими нелепыми высказываниями!".

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