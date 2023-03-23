На своей странице в Instagram модельер признался, что выгорел.

"Выгорание есть везде, будь то любимое дело, или отношения с близкими. Последствия этого явления в моей жизни всегда были очень болезненными и тяжелыми, их трудно избавляться, но и избежать не легче. И вот я почувствовал очередное выгорание на себе на этом этапе жизни, а почему? Я прекрасно понимаю почему – вечный поток мыслей, идей, много работы и проектов, контроль…", – пишет Андре Тан.

Дизайнер сейчас пытается восстановиться и поделился несколькими советами с украинцами, которые столкнулись с этой проблемой. Во-первых, стоит начать с заботы о себе: сон, качественный отдых, хорошая еда, время на хобби. Во-вторых, он советует в письменном виде фиксировать те триггеры, которые по вашим ощущениям ведут к усилению выгорания и ухудшению состояния, отмечайте, что раздражает и забирает силы. Также подумайте, как избавиться от этих триггеров и что вы можете изменить в своей жизни/работе.

"И что важно, надо понимать, что выгорание происходит почти с каждым из нас! Помните, вы не одни – всегда есть люди, которым вы небезразличны, кто готов помочь. И не менее важно помнить, что у вас есть ВЫ. И предавать свои цели, мечты и желания из-за непростого периода нельзя. За свою счастливую жизнь надо бороться и каждый день делать новый шаг! Так что дайте себе время и двигайтесь дальше!", - подчеркнул Андре Тан.

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