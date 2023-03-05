На своїй сторінці в Instagram модельєр розповів, у чому полягає унікальність нашого народу.

"Українці — унікальний народ. Ми з вами навіть не усвідомлюємо наскільки унікальні та виняткові. У моїх відрядженнях за кордоном я почув стільки захоплень та підтримки від європейців, і всі вони вражені тим, як нам під час війни вдається працювати, створювати нове, представляти країну на міжнародних подіях та змаганнях", — пише Андре Тан.

Дизайнер додав, що коли його запитують, як українці не бояться, що завтра в їхнє місто, в їхній будинок прилетить ракета, він із усмішкою відповідає: «Живемо один раз — світло дали і слава богу, а прильотів ми вже не боїмося, страху більше немає, є тільки ненависть і жага до перемоги, а після перемоги нам економічно сильна країна потрібна — ось ми й працюємо».

"Ми продовжуємо працювати, боротися та будувати краще майбутнє для себе та своїх дітей. Наша внутрішня сила та непохитна віра у свої можливості допомагає нам витримувати будь-які випробування. Українці – це унікальний народ, народ з вражаючою внутрішньою силою та непохитною вірою у свої можливості. І найголовніше, наше щастя бути вільними — у словах, у діях, у душі. Ми знаємо, що таке свобода і цим ми унікальні", — наголосив Андре Тан.

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