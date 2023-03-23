Известная фитнес-тренер Марина Боржемская, которая принимала участие в шоу "Зважені та щасливі", посоветовала украинцам, как правильно и полезно питаться и сбросить лишний вес.

Об этом Боржемская написал у себя в Instagram.

Она рекомендует употреблять больше белков, меньше углеводов и вовсе избегать продуктов, содержащих сахар и дрожжи. Также очень важно получать нужные витамины и микроэлементы.

Марина Боржемская предложила свой вариант "не диеты" для уменьшения веса.

Среди главных советов:

1 Не ограничение, а расширение рациона

2 Продолжайте употреблять овощи, которые вы ели зимой, и добавляйте свежую зелень.

3 Включайте в питание сложные углеводы, крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб.

4 Употребляйте орешки, семена, сухофрукты, масла холодного отжима.

5 Не забывайте о продуктах, содержащих растительный белок: мясо птицы, яйца, сыры.

6 Потребляйте березовый сок, который нормализует холестерин и содержит много витаминов.

7 Обратите внимание на свой уровень витамина D, который может ухудшиться ранней весной.

8 Ограничивайте употребление алкоголя, трансжиров, сахара, газированных напитков, избыточного количества соли и белого хлеба.

9 Потребляйте больше рыбы, в том числе лосося, тунца, сардин и рыбьего жира в капсулах.

10 Готовьте смузи, в основе которых - овощи, зелень, фрукты и добавляйте шпинат.

Итак, главный совет состоит в том, что для поддержания иммунной системы необходимо употреблять в пищу здоровую пищу и избегать нездоровых продуктов. Также важно обращать внимание на недостаток витамина D и потреблять продукты, содержащие его в достаточном количестве. Правильное питание перед физической активностью помогает сохранить энергию и увеличить производительность тренировок. Боржемская считает, что принимать пищу лучше за три часа до тренировки.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.