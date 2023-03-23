Об этом Боржемская написал у себя в Instagram.
Она рекомендует употреблять больше белков, меньше углеводов и вовсе избегать продуктов, содержащих сахар и дрожжи. Также очень важно получать нужные витамины и микроэлементы.
Марина Боржемская предложила свой вариант "не диеты" для уменьшения веса.
Среди главных советов:
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1 Не ограничение, а расширение рациона
2 Продолжайте употреблять овощи, которые вы ели зимой, и добавляйте свежую зелень.
3 Включайте в питание сложные углеводы, крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб.
4 Употребляйте орешки, семена, сухофрукты, масла холодного отжима.
5 Не забывайте о продуктах, содержащих растительный белок: мясо птицы, яйца, сыры.
6 Потребляйте березовый сок, который нормализует холестерин и содержит много витаминов.
7 Обратите внимание на свой уровень витамина D, который может ухудшиться ранней весной.
8 Ограничивайте употребление алкоголя, трансжиров, сахара, газированных напитков, избыточного количества соли и белого хлеба.
9 Потребляйте больше рыбы, в том числе лосося, тунца, сардин и рыбьего жира в капсулах.
10 Готовьте смузи, в основе которых - овощи, зелень, фрукты и добавляйте шпинат.
Итак, главный совет состоит в том, что для поддержания иммунной системы необходимо употреблять в пищу здоровую пищу и избегать нездоровых продуктов. Также важно обращать внимание на недостаток витамина D и потреблять продукты, содержащие его в достаточном количестве. Правильное питание перед физической активностью помогает сохранить энергию и увеличить производительность тренировок. Боржемская считает, что принимать пищу лучше за три часа до тренировки.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.