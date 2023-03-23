Певица, которую любят многие украинцы, планирует уйти из шоу-бизнеса и это ошеломило ее фанатов.

Речь идет об украинской певице Нате Жижченко, являющейся вокалисткой группы ONUKA, пишет Politeka.net.

Комментируя намеки уникальной артистки на то, что она может уйти с большой сцены, украинцы признаются, что это очень грустно.

«Это грустно. Одна из лучших певиц»,

«ONUKA является одним из культурных достояний современной Украины, хотелось бы чтобы группа развивалась и творила для Украины и дальше»,

«О, нет!», «Каждый человек делает свой выбор в жизни и этот выбор нужно понимать и уважать»,

«Ну как же... почему?».

Напомним, в интервью ЖВЛ звезда призналась, что может уйти из шоу-бизнеса.

«Думаю, вряд ли есть будущее на сцене. Возможно, это будут точечные проекты, более узкоаудиторные, менее популярные музыкально», - пояснила она.

Свое будущее ONUKA видит в возрождении Украины.

«В частности, Чернигова, в частности, мастерской, в частности этого этнографического пространства», - рассказала певица.

В 2021 году артистка вместе с мужем Евгением Филатовым отреставрировали семейную усадьбу в Чернигове. В погребе именно этого дома во время Второй мировой войны пряталась бабушка Наты.

И именно этот погреб уже в 2022 году стал укрытием для родных певицы во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

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