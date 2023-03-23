На своїй сторінці в Instagram модельєр зізнався, що вигорів.
"Вигорання є скрізь, чи то улюблена справа, чи взаємини з близькими. Наслідки цього явища в моєму житті завжди були дуже болючими і важкими, їх важко позбавлятися, але й уникнути не легше. І ось я відчув чергове вигорання на собі на цьому етапі життя, а чому? Я чудово розумію чому – вічний потік думок, ідей, багато роботи та проектів, контроль…", — пише Андре Тан.
Дизайнер зараз намагається відновитися та поділився кількома порадами з українцями, які також зіткнулися з цією проблемою. По-перше, варто почати з турботи про себе: сон, якісний відпочинок, гарна їжа, час на хобі. По-друге, він радить письмово фіксувати ті тригери, які за вашими відчуттями ведуть до посилення вигоряння та погіршення стану, відзначайте, що дратує і забирає сили. Також подумайте, як позбутися цих тригерів і що ви можете змінити у своєму житті/роботі.
"І що важливо, треба розуміти, що вигорання відбувається майже з кожним із нас! Пам'ятайте, ви не одні – завжди є люди, яким ви небайдужі, хто готовий допомогти. І не менш важливо пам'ятати, що у вас є ВИ. І зраджувати свої цілі, мрії та бажання через непростий період не можна. За своє щасливе життя треба боротися і щодня робити новий крок! Тож дайте собі час і рухайтеся далі!", — наголосив Андре Тан.
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