Популярна українська актриса, зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто ділиться з шанувальниками публікацій на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка виклала фрагмент інтерв'ю Ірини Фаріон на ютуб-каналі журналістки Емми Антонюк, де вони обговорювали "карму маріупольців".

І раніше, і в цьому інтерв'ю Ірина Фаріон заявила, що те, що трапилося з Маріуполем та маріупольцями – це карма. Ольга сумська бурхливо відреагувала на цей скандальний вислів Фаріон. Цікаво, що інтерв'ю було опубліковано ще місяць тому, але, мабуть, актриса подивилася його лише зараз.

У підписі до публікації Сумська висловила свою думку про висловлювання Фаріон: "Зачепило… Детермінізм — філософське вчення про загальну об’єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі, внаслідок причинності, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище (причина) за певних умов породжує інше (дію). Мене до глибини душі зачепили ці страшні слова пані Фаріон про МАРІУПОЛЬЦІВ. Просто до сліз. Це трагедія всесвітнього масштабу! Назвати цей жах КАРМОЮ МАРІУПОЛЬЦІВ, ЯКІ ПО ДОРОЗІ ЗАГУБИЛИ РОЗУМ! Я маю багато друзів, знайомих з того краю, які шанують мову, знають історію і культуру своєї країни набагато глибше за пані Фаріон. То в чому їх КАРМА? Сказати ці ганебні слова - зплюндрувати пам’ять сотень тисяч невинно загиблих громадян України, нещасних людей, знецінити, зганьбити масштаб тих страшних подій. Шокована. За ці слова людина має відповідати. Не можна просто ось так ляпати казна що. Ми зараз маємо всі об’єднатися навколо постраждалих людей, а не дискредитувати країну такими недолугими висловлюваннями!".

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