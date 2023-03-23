Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая осенью вышла замуж за своего возлюбленного блогерша Александра Волошина, чатсо делится в Instagram яркими публикациями и стильными фотосессиями. Так, в этот раз звезда выложила в сети несколько снимков, на которых предстала в необычном образе, а также рассказала о работе над концертами, которые организовывает в начала апреля.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации с неоновой подсветкой, она игриво позирует фотографу. Перед камерой артистка появилась в соблазнительном образе – на ней темный наряд с пикантными вырезами, волосы распущены, а на лице яркий макияж с необычными рисунками.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Ксена принцесса-воин. Снимали видеоряд для сольных концертов во Львове и Тернополе! Готовимся по полной, я хочу, чтобы все, кто присоединился к этому концерту, вышли из зала в эйфории, с ощущением очень приятного и эмоционального. Я и вся моя команда – делают для этого все! Кстати, во Львове осталось 30 билетов в СОЛД АУТА, залетайте, пока есть возможность".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новые фото звезды:

"Ты королева. Могу вечно смотреть".

"О май гад, звезда упала, загадываем желания".

"Очень хорошая".

"Пусть Зина-воин отдыхает".

"Невероятно красивая".

"Очень сильно ждем 1 апреля!".

"Какая вы хорошая. Горжусь тем, что в Украине столько интересных людей".

"Вот так принцесса".

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