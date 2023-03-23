Согласно статье newsingermany, Дженнифер Лопес включает будильник в 4:45 утра, чтобы начать свой день с утренней тренировки. Она также говорит о том, что здоровый образ жизни и физическая активность важны для ее успеха как исполнителя и актрисы.
Дженнифер Лопес упорно тренируется для подтянутой формы и формы. Ваш день начинается в 4:45 утра с первого спортивного блока.
Ничто не возникает из ничего – так происходит с суперзвездой Дженнифер Лопес. Теперь 53-летняя девушка раскрыла подробности своей фитнес-программы. Актриса и музыкант ежедневно тренируется не только для того, чтобы выглядеть лучше на красной дорожке, но и для того, чтобы чувствовать себя лучше. Движения ее тела помогают ей поддерживать позитивный психологический настрой.
"Не секрет, что фитнес - это очень важная часть моей жизни", - сказала жена 50-летнего Бена Аффлека и мать близнецов Макса и Эмме, 15.
"Я думаю, что между физическими упражнениями и психическим здоровьем существует положительная корреляция", — добавил: «Когда вы находите хороший баланс из-за решительности и сосредоточенности, вы автоматически заставляете себя быть лучшей версией себя».
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Лопес начинает день со спорта. Согласно отчету, она встает в 4:45 утра – независимо от того, какой ее «напряженный график» предполагает.
"Я пытаюсь принимать правильные решения и управлять своим временем", - добавила она.
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