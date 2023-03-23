Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наталья, которая тайно вышла замуж за бойфренда-мусульманина и некоторое время жила в Ливане и Европе, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала киевские стены и рассказала, за что так сильно любит родной город и Украину.

По словам Натальи, Киев – это любовь, и она не устает повторять эти признания. И вообще, как отметила девушка, в сравнении с Европой Украина очень стильная и дружественная, а все тут вдохновляет.

"Киев – любовь. Не перестану признаваться в любви моему любимому городу. Вдохновляйтесь каждым кусочком и каждым уголком. Наполняться энергией города и дышать свободной грудью, потому что дома. Чувствовать жизнь, внимание людей к каждой детали, желание украинцев быть лучше и сильнее. Видеть флаги Украины на домах, машинах и кафешках. Чувствовать, что каждый житель города как твой друг, настолько здесь просто и легко. Вообще, по сравнению с Европой, Украина так стильная, а когда я гуляла с Жориком, то вообще никто взглядов не мог отвести. Этот список можно еще очень долго вести, потому что я не начинала перечислять друзей и знакомых. Киев – это город, где ты вспоминаешь, что ты не интроверт", - поделилась своими эмоциями Горовая.

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