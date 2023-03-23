Популярная украинская певица Алина Паш, которая в прошлом году выиграла Национальный отбор на Евровидение, но из-за скандалов не поехала представлять Украину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными и довольно откровенными снимками, на которых засветила свою татуировку.

Как видно, на новых снимках Алина запечатлена вблизи, на ней черная блуза, которую она специально распахнула, оголив декольте. В области сердца на груди артистки можно заметить небольшое тату-надпись со словом "Слушай". По словам артистки, это слово имеет для нее сакральное значение и не случайно набито в этом месте.

В подписи к публикации Паш раскрыла подробности: "Одним из самых судьбоносных тату на себе считаю слово "Слушай" на сердце. Это моя мантра, моя сила, мое вдохновение. Слушай себя. Слушай мир. Дыши. Наверное, слушать и слышать – это наш дар. А правильно использовать его – большой труд. Слово "Слушай" для меня настолько сакрально, что им я и назвала свой первый сольный тур. Тур "СЛУШАЙ". А у вас есть тату? Изображения на теле символичны для вас, несут ли они исключительно эстетическую функцию? Рассказывайте в комментариях. Кстати, если Вы хотите посетить Меня на концерт, то билеты есть в био".

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