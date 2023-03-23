Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз после забавных кадров из Берлина, Аня выложила фотосессию из Японии, где как раз цветут сакуры.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена на прогулке в потрясающей красоты локации, среди цветущих деревьев сакуры и японских фонариков. Перед камерой девушка появилась в элегантном образе – на ней светлом приталенное платье с розовыми цветами-узорами и стильный бежевый тренч, который она накинула на плечи, в руках модель держит модную белую сумочку. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "Sakura". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию модели:

"Боже как красиво, как в фильмах".

"Красота".

"Больше фото, обожаю Японию, а вас в Японии еще больше".

"Фото просто вау".

"Какая красота. И платье у тебя красивое очень. Подходит этому виду".

"Боже, это мечта!".

"Наша Аня огонь".

"Это очень отличное место, так рада за вас".

"Как красиво".

"Ну что за шикарная девушка?".

"Такая женственная. Очень красивая".

"Вау, красота какая".

"Невероятная".

"Какая красота".

"И цветет она только раз в году, именно сейчас".

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