Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая с начала войны много снималась за границей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со съемки, на котором продемонстрировала свое идеальное тело.
Стоит отметить, что предыдущий пост Ксении тоже был в подобном стиле, там она впервые показала результаты своей работы над телом, позируя в одном белье. Однако помимо восхищения поучила и критику за откровенные фото во время войны. И даже после этого актриса не стала удалять снимки, а наоборот, выставила в сети видео, на котором еще больше и горячее демонстрирует прелести, позируя в разном белье и даже без него.
Пользователи и тут не стали молчать и принялись активно комментировать публикацию Мишиной:
"Не завидуйте, а лучше работайте над собой – это помогает во всех случаях".
"Была шикарна, а стала невероятна".
"Очень красивая, но еще больше сушить тело не надо".
"А говорят, что в Украине нет ядерного оружия. Красавица".
"Реклама эскорта".
"Наверное, уж слишком".
"Какой-то мужчина с вашей головой. Не красиво".
"Боже, как это хорошо. Но сколько труда было сделано для этого".
"Была красивая, а стала очень худой".
"Была лучше, мужчины не любят тощих".
"Невозможно взор оторвать".
"Какая невероятная девушка".
"Это что-то на космическом уровне. Как всегда, невероятная".
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