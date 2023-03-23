Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая с начала войны много снималась за границей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со съемки, на котором продемонстрировала свое идеальное тело.

Стоит отметить, что предыдущий пост Ксении тоже был в подобном стиле, там она впервые показала результаты своей работы над телом, позируя в одном белье. Однако помимо восхищения поучила и критику за откровенные фото во время войны. И даже после этого актриса не стала удалять снимки, а наоборот, выставила в сети видео, на котором еще больше и горячее демонстрирует прелести, позируя в разном белье и даже без него.

Пользователи и тут не стали молчать и принялись активно комментировать публикацию Мишиной:

"Не завидуйте, а лучше работайте над собой – это помогает во всех случаях".

"Была шикарна, а стала невероятна".

"Очень красивая, но еще больше сушить тело не надо".

"А говорят, что в Украине нет ядерного оружия. Красавица".

"Реклама эскорта".

"Наверное, уж слишком".

"Какой-то мужчина с вашей головой. Не красиво".

"Боже, как это хорошо. Но сколько труда было сделано для этого".

"Была красивая, а стала очень худой".

"Была лучше, мужчины не любят тощих".

"Невозможно взор оторвать".

"Какая невероятная девушка".

"Это что-то на космическом уровне. Как всегда, невероятная".

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