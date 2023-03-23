Ближайшие 6 месяцев станут ключевым периодом в войне. ВСУ готовят контрнаступление, а он всегда требует тщательного планирования, взвешенной оценки ситуаций, моделирования разных сценариев. И только после этого принимается решение.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью для "Радио НВ" назвал главную задачу-минимум контрнаступления ВСУ.

По его словам, на сегодняшний день продолжается подготовка украинских защитников к решающим контрнаступательным действиям. Перед бойцами ВСУ сейчас стоит важная задача-минимум.

"Одна из главных задач, которую на сегодняшний день надо выполнить при наступлении, это выход на Азовское побережье. В любой точке побережья мы можем пересечь сухопутный коридор в Херсонскую и Крымскую область. Эта задача самая легкая из тех, которые перед нами стоят", - утверждает Роман Свитан.

Также военный эксперт добавил, что она тяжелая по выполнению, но самая легкая из других задач. Более того, Роман Свитан говорит, что мы были готовы ее сделать еще прошлым летом.

"На выполнение этой задачи у нас есть понимание сил и средств. Причем есть даже превышение по некоторым колличествам техники, которые мы заказывали для этой операции. Потому я думаю, что задачу-минимум мы выполним этой весной и выйдем к Азовскому побережью. А дальше будут смотреть по ситуации. Обязательно нужно что-то сделать с Крымским мостом и окружить российскую группировку на юге Украины", - резюмировал полковник запаса ВСУ.

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