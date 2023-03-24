Илона Гвоздева отметила, что обычно, женщины пробуют совместить различные диеты и спорт, но добится результата не могут.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева победительница "Танців з зірками" не забівает вести свою страницу в сети, где мотивирует подписчиков заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Несколько часов назад на своей странице в Инстаграм она запостила пост, в котором затронула тему быстрого похудения.

Илона Гвоздева отметила, что обычно, женщины пробуют совместить различные диеты и спорт. После этого они получают быстро желаемый результат и потом не могут его удержать и все втраченные килограммы возвращаются. А иногда даже больше, чем было до похудения, да еще и в дополнение получают сбой гормонального фона, расстройство желудка и разочарование.

Чтобы такого не было, стоит придерживаться главного и безопасного правила в похудении.

Так Илона Гвоздева отметила, чтобы удержать результаты после быстрого похудения, нужно удерживать свое стандартное количество калорий и постепенно увеличивать интенсивность тренировок.

"Здоровые пищевые привычки обязаны быть неотъемлемой частью жизни и как спорт. Когда вы действительно подойдете к своему похудению с пониманием и ответственностью за здоровье, первые результаты вы уже сможете увидеть за 3-4 недели и при чем это может не так ярко отражаться на весе как на общих объемах тела! Итак, гонку выигрывает медленный и устойчивый!", - добавила танцовщица.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.