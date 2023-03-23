Паштет из куриной печени — рецепт вкуснейшей закуски, которая готовится из самых обычных продуктов. Это очень простая, бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт вкусного паштета из куриной печени.
Евгений Клопотенко отметил, что такой печеночный паштет уместен всегда. Он имеет кремовую шелковистую текстуру и непревзойденный насыщенный вкус. На его приготовление нужно время, но делать его просто.
Ингридиенты:
- 200 г сливочного масла 82,5%
- 1 яйцо
- 2 средние луковицы
- 100 мл белого сухого вина
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 2 веточки тимьяна
- щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу
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Как приготовить:
1. Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте изрубленные зубчики чеснока, листики из двух веточек тимьяна, щепотку мускатного ореха, посолите и поперчите и влейте белого сухого вина. Тушите 5 минут на среднем огне.
2. Переложите печень в блендер, вбейте яйцо, добавьте сливочного масла и тушеный лук с вином и специями.
3. Размельчите все до получения однородной кремовой массы.
4. Разлейте паштет в баночки и оставьте около 2 см до краев. Поставьте емкости в форму с высокими запекающими бортиками или в кастрюлю. Залейте горячей водой так, чтобы она доходила до середины баночек.
5. Поставте форму с баночками на 1 час 30 минут в духовку и выпекайте при температуре 100 градусов.
6. Когда паштет будет готов, охладите его и дайте настояться в холодильнике на несколько часов - это обязательно. Тогда он станет нужной консистенции.
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