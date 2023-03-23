Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что такой печеночный паштет уместен всегда.

Паштет из куриной печени — рецепт вкуснейшей закуски, которая готовится из самых обычных продуктов. Это очень простая, бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт вкусного паштета из куриной печени.

Евгений Клопотенко отметил, что такой печеночный паштет уместен всегда. Он имеет кремовую шелковистую текстуру и непревзойденный насыщенный вкус. На его приготовление нужно время, но делать его просто.

Ингридиенты:

200 г сливочного масла 82,5%

1 яйцо

2 средние луковицы

100 мл белого сухого вина

2 зубчика чеснока

1 ст. л. подсолнечного масла

2 веточки тимьяна

щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте изрубленные зубчики чеснока, листики из двух веточек тимьяна, щепотку мускатного ореха, посолите и поперчите и влейте белого сухого вина. Тушите 5 минут на среднем огне.

2. Переложите печень в блендер, вбейте яйцо, добавьте сливочного масла и тушеный лук с вином и специями.

3. Размельчите все до получения однородной кремовой массы.

4. Разлейте паштет в баночки и оставьте около 2 см до краев. Поставьте емкости в форму с высокими запекающими бортиками или в кастрюлю. Залейте горячей водой так, чтобы она доходила до середины баночек.

5. Поставте форму с баночками на 1 час 30 минут в духовку и выпекайте при температуре 100 градусов.

6. Когда паштет будет готов, охладите его и дайте настояться в холодильнике на несколько часов - это обязательно. Тогда он станет нужной консистенции.

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