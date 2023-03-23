У Instagram Комарова есть ностальгические фото с семьей.
Также в соцсетях Комаров часто делится воспоминаниями о своем детстве.
Например, он рассказал, как спрашивал у своих родителей о братце и сестренке и о том, что его желания исполнились, когда родились его брат и сестра-близнецы.
Сестру Дмитрия Комарова зовут Ангелина, а брата – Николай.
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Сам Дмитрий с детства любил фотографировать. На одном из детских фотографий он с фотокамерой.
«Я был спокойным подростком, никогда не был драчливым, ни над кем не издевался и не обижал других детей. Но если затрагивали меня, то мое терпение быстро заканчивалось – в конце концов я всегда сопротивлялся”, - вспоминает Дмитрий свое детство.
Кумиром Дмитрием в школьные годы был известный украинский футболист Андрей Шевченко. В семейном архиве Комарова даже есть фото с Шевченко, которое было снято в середине девяностых годов.
В 12 лет Дмитрий Комаров уже написал и опубликовал свою первую статью. А с 16 лет начал работать в еженедельнике «Теленеделя».
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.