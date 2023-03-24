Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая несколько лет назад принесла Украине победу на Евровидении, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото из личного архива, на котором показала свое крымское детство.

На милом старом фото Джамала еще совсем юная, она сидит на кухне, видимо, со своими родителями. И пока они с мамой что-то делают руками, отец играет на баяне. Певица в момент фото выглядит по-настоящему счастливой, она в легком летнем сарафане и с очень загорелой кожей.

В подписи к публикации Джамала рассказала о начале Рамадана: "Начался священный месяц для мусульман – Рамадан. Когда я держала пост в школе в Крыму, все знали, что в обед мне булочки нельзя предлагать. Вечером я спешила домой, где мы с отцом и сестрой открывали вечерний ифтар. Тогда сверхвкусной была даже вода. Все вкусы как будто обновлялись. Знаю, что сейчас очень много мусульман есть в рядах ВСУ. Я желаю им терпения и веры. Верю, что следующий Рамадан я встречу со своим народом в Крыму. Молюсь, чтобы так и было. Всех мусульман с началом поста! На фото момент, когда мы все вместе готовим блюдо".

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