Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая победила в шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина, затем родила ему сына, а недавно объявила о разрыве, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила нескромные кадры из новой пафосной фотосессии.

Так, на новых снимках Даша запечатлена, видимо, в профессиональной фотостудии с правильно выставленным светом и белым фоном. Перед камерой она появилась в узком кожаном платье черного цвета и необычного фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру и изящные плечи. На ее руках длинные черные перчатки, на шее элегантное украшение, а завершают образ стильные туфли на шпильке. Волосы девушки собраны в аккуратную прическу, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:

"Как можно быть такой красивой?".

"Вы красавица. Ваши глаза печальные".

"Ой нет, не ваш макияж".

"Фурия".

"Дашуня, невероятная".

"Хороший очень образ, но мейк не очень подходит".

"Эти фото очень искусственные какие-то".

"Ничего не воровала, а ее украла б".

"Незаконно быть такой красивой".

"Это пожар".

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