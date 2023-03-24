Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своих сольных концертов в Германии и Швейцарии и поделилась своими эмоциями.

Так, по словам Алены, помимо фестивальных выступлений с миссией представить Украину, у нее случился небольшой тур в 4 немецких и 2 швейцарских городах. И она очень довольна от такой возможности, так как на такие концерты приходят ее истинные поклонники. Также рэп-исполнительница сообщила, что пока берет небольшую паузу и будет готовится к украинскому туру.

В подписи к публикации Alyona Alyona написала: "Обычно из-за огромных европейских фестивалей я нечасто могу проехаться сольным туром по отдельным городам. Но недавно я все же вырвалась в 4 немецких и 2 швейцарских города. Я хочу от всей души поблагодарить каждого, кто был на концерте, потому что с фестивальной аудиторией со временем забываешь, что это такое – душевный сольный концерт. Когда цель – не представить Украину лучше за границей и быть "визитной карточкой", а просто обняться душами с людьми, которые искренне хотят послушать твою музыку. Они ее знают, они поют хором вместе с тобой, они ждут тебя после концерта, чтобы сделать фото. И я получила очень большое удовольствие. Надеюсь, что мы с вами встретимся еще. А больше всего хочется встретиться на мирной украинской земле".

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