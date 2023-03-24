В этот раз на своей странице в Instagram артистка, которая за 4 месяца похудела на 9 кг и теперь весит 48 килограммов, ответила тем, кто считает, что она потеряла свою женственность.

"Недавно, столкнувшись с позициями некоторых о том, что женственность – это исключительно пышные формы или килограммы, или наоборот, я с удовольствием посвящаю этот пост объяснению подобных стереотипов и когнитивных искажений. Многие женщины сталкиваются с прессингом общества, которое устанавливает определенные стандарты всему, в том числе и такому прекрасному понятию", - пишет Ксения Мишина.

Актриса подчеркнула, что настоящая женственность не ограничивается только физическими чертами. По ее словам, женственность – внутреннее состояние женщины, отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать.

"Женственность может меняться от женщины к женщине, и одна и та же женщина может выражать ее по разному. Некоторые в форме элегантности или мягкого покоя, а другие через силу и настойчивость. Она дарит чувство уверенности в своих способностях, знаниях, навыках и ценностях, чувство комфорта в собственной коже и смелость выражения своих мыслей и чувств без страха осуждения", – добавила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.