Свое заявление режиссер и актер Руслан Ханумак сделал на странице Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Ханумак подчеркнул, что критикующие его люди имеют на это право.

«Если люди пишут хейт, значит это их мнения, на которые они имеют право, потому что живут в независимой стране. Я не буду идти против народа, потому что тот, кто идет против украинского народа, тот всегда плохо заканчивает», - заявил артист.

Ханумак также признался, что, начиная свою музыкальную карьеру, он даже не мог себе представить, что будет заканчивать ее именно так.

«Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус. Хочу поблагодарить девушек и женщин, которые снялись у меня в клипе, это было ради вас. Вы красавицы, спасибо вам еще раз», - заявил Ханумак.

Также артист принес извинения тем, кому «разрушил жизнь»:

«Этой песней, этим треком, этим клипом испортил все, что только можно было…».

Комментируя заявление Ханумака, украинцы выражают благодарность артисту за то, что он, совершив ошибку, смог это признать:

«Такого обесценения военных девушек еще нужно поискать. Потап волонтеров об...ал, а вы девушек военных. Хорошо хоть поняли, вот за это спасибо»,

«Мое мнение, что подобный контент это очень плоско, не несет культуры, вы говорили, что этой песней показываете поддержку женщинам на фронте, но почему-то слушая этот текст, чувствуешь наоборот пренебрежение к женщинам. Руслан в своем неизменном амплуа «запорожского пацика», время идет, неужели это еще может быть кому-то интересно»,

«Очень быстрая и правильная реакция. Хуже всего, когда артист отмалчивается и делает вид, что ничего не произошло».

Некоторые признаются, что песня им понравилась и артистов часто критикуют, но это еще не повод так быстро сдавиться.

Напомним, украинско-американская группа HANUMIKE выпустила дуэтную работу со звездой сериала "Папик" Дашей Петрожицкой. Трек был посвящен женщинам в ВСУ, которые, несмотря ни на что, не только остаются самыми отважными, но и самыми красивыми.

Трек вызвал скандал – украинцев возмутили слова песни, артистов обвинили в хайпе на теме.

«Меня как военного парамедика ваш клип возмущает. Форма одевается либо на работу, либо на похороны у многих. Что это за образ женщины? Мы работаем на передовой, пока вы такое дерьмо снимаете. Танцующие девочки в форме, «пиксельная юбочка», объективизация нас до уровня танцоров. Это ужасный клип и песня. Будь он не о женщинах-военных, то еще можно было бы просто забить, но нет. Мне противно что вы считаете это музыкальным произведением...».

«Что песня, что клип «дно».

Напомним, Руслан Ханумак расстался с женой со скандалом.

На шумиху в семье Ханумака отреагировало много звезд.

Свое слово сказала и жена Ханумака.