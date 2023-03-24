Известная певица Христина Соловий поделилась кадрами со своего выступления в Киеве.

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а с начала войны много гастролирует с благотворительными инициативами и выступлениями для военных, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего концерта в Киеве.

Как оказалось, выступление Христины проходило в Октябрьском дворце, где она собрала полный зал зрителей. В коротком ролике, который показала певица, она исполняет свой хит "Юность", в клипе которого она снялась с известным поэтом Сереем Жаданом.

Как видно, на сцену Христина вышла в коротком черном платье, которое подчеркнуло стройную талию, длинные ноги и хрупкие плечи. Ее длинные роскошные волосы распущены, а на лице сценический макияж.

В подписи к публикации Соловий написала: "Вечно юный Киев, хочу еще". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Невероятная, нежная, прекрасная Христина!".

"С этой песней я влюбилась в Христину".

"Это было что-то невероятное! Очень большое спасибо за концерт!".

"Кристина, я была вчера на концерте и с тобой сфоткалась. Ты просто невероятная. Спасибо за такой замечательный душевный концерт".

"Мой папа вышел на сцену и подарил Вам букет! Он очень счастлив и под очень большими положительными впечатлениями".

"Буду ждать снова в Киеве".

"Благодарны за харизму, позицию и творчество. Эмоции удивительны! Сила такой хрупкой леди на фоне кричащих невероятно талантливых музыкантов. Удачи и свершений".

Напомним, "Каждый раз, как впервые": фаворитка Вакарчука Соловий показала атмосферу своих концертов.

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